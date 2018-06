Die Fed hat zum zweiten Mal in diesem Jahr den Leitzins erhöht. Börsianer rechnen deshalb damit, dass der Dax zum Handelsstart nachgeben wird.

Nach dem Zinsentscheid der Fed dürfte der Dax laut Börsianern an diesem Donnerstag schwächer starten. Die US-Notenbank signalisierte am Mittwoch, dass es dieses Jahr auf vier Zinsanhebungen hinauslaufen dürfte. Zugleich hob die Fed den Schlüsselzins um einen Viertelpunkt auf die Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent an.

Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent höher bei 12.891 Punkten geschlossen. Die Wall Street drehte nach Handelsschluss ...

