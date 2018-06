Die US-Bank JPMorgan hat Oracle von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 53 US-Dollar gesenkt. Wie eine Umfrage unter IT-Vorständen ergeben habe, planten Unternehmen in diesem Jahr weniger Investitionen in Oracle-Software, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei in den vergangenen zwei Jahren vom 30er- in den 40er-Dollar-Bereich gestiegen, während die fundamentale Entwicklung unbeständig gewesen sei. Die Luft für den Kurs werde daher dünner. Zuletzt kostete die Aktie etwas mehr als 48 Dollar./ajx/zb

Datum der Analyse: 14.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US68389X1054

AXC0047 2018-06-14/07:52