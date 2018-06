Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1810 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Der Dollar konnte von der Zinsanhebung der US-Notenbank Fed vom Vorabend nur kurzzeitig profitieren. Zum Franken wurde der Euro zu 1,1625 gehandelt, nach 1,1617 am Mittwochabend. Der Donnerstag steht klar im Zeichen der europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...