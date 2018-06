Der Grafikspezialist NVIDIA (WKN:918422) ist einer der Namen, die einem wahrscheinlich in den Sinn kommen, wenn man "selbstfahrende Autos" hört - zumindest ist es bei mir der Fall. Das Unternehmen hat viel Zeit und Energie darauf verwendet, seine Kapazitäten in diesem Bereich zu erhöhen, indem es sowohl seine Hard- und Software-Innovationen als auch sein breites Spektrum an Projekten auf die großen Automobilhersteller abstimmt. Trotz all des Hypes und der Aufregung um NVIDIAs selbstfahrende Autos, sieht es in der Realität so aus, als ob NVIDIAs Automobilgeschäft - zumindest wenn man sich die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens ansieht --nicht allzu aufregend erscheint ....

