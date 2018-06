Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die US-Notenbank hat für dieses Jahr einen etwas steileren Zinspfad vorgezeichnet. Anstatt drei werden nun vier Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Für das Jahr 2019 sind in den Projektionen der Währungshüter weiter drei Zinsschritte enthalten. Und für das Jahr 2020 wird jetzt nur noch eine Erhöhung avisiert anstelle von zwei. Zugleich erhöhten die Währungshüter den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent. Der Beschluss für die Zinserhöhung fiel einstimmig. Es ist die zweite Zinssteigerung in diesem Jahr. Im Vorfeld hatten Ökonomen und Börsianer allgemein mit diesem Schritt gerechnet. "Der geldpolitische Rat geht davon aus, dass eine weitere allmähliche Straffung der Geldpolitik mit einer wachsenden Wirtschaft, einer starken Arbeitsmarktlage und einer Inflation nahe dem Ziel von 2 Prozent auf mittlere Sicht vereinbar sein werden", hieß es im Begleittext zum Zinsbeschluss. In seiner Pressekonferenz sagte Fed-Chef Jerome Powell allerdings, dass die Geldpolitik nicht auf Autopilot geschaltet sei. Bei den makroökonomischen Projektionen gab es nur geringe Änderungen, die Arbeitslosenquote wird etwas tiefer erwartet, die Inflation ein wenig höher.

TAGESTHEMA II

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat einen Bußgeldbescheid von 1 Milliarde Euro gegen VW verhängt. VW akzeptiert das Bußgeld und sieht darin ein Bekenntnis zu seiner Verantwortung. Das Bußgeld setzt sich aus dem gesetzlichen Höchstmaß von 5 Millionen Euro sowie einer Abschöpfung wirtschaftlicher Vorteile von 995 Millionen Euro zusammen. Die Staatsanwaltschaft sei in ihren Ermittlungen zu dem Ergebnis gekommen, dass es in der Motorenentwicklung im Zusammenhang mit der Fahrzeugprüfung zu Aufsichtspflichtverletzungen gekommen sei, hieß es. VW verzichtet auf Rechtsmittel und sieht in dem Bußgeld einen weiteren Schritt zur Bewältigung des Dieselskandals. Durch den Bußgeldbescheid wird das gegen VW laufende Ordnungswidrigkeitenverfahren beendet. Die Staatsanwaltschaft betonte, sie habe bei der Festsetzung der Summe berücksichtigt, dass durch die Höhe der Zahlung nicht die Durchsetzung etwaiger zivilrechtlicher Zahlungsansprüche von Bürgern gegen Volkswagen gefährdet werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:40 DE/Gerry Weber International AG, Ergebnis 1H

10:00 DE/MLP SE, HV

11:00 DE/Cancom SE, HV

22:05 US/Adobe Systems Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Defama AG 0,34 EUR Eurokai KGaA Vorzüge 2,00 EUR Gelsenwasser AG 21,16 EUR Grammer AG 1,20 EUR HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 2,50 EUR Krones AG 1,70 EUR Wüstenrot & Württembergische AG 0,65 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Verbraucherpreise Mai (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj -EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% -US 14:30 Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 222.000 16:00 Lagerbestände April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.780,70 0,06 Nikkei-225 22.844,22 -0,53 Schanghai-Composite 3.038,54 -0,37 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.890,58 0,38 DAX-Future 12.863,00 0,16 XDAX 12.864,02 0,15 MDAX 26.848,84 0,26 TecDAX 2.903,38 1,30 EuroStoxx50 3.479,56 0,11 Stoxx50 3.078,72 0,16 Dow-Jones 25.201,20 -0,47 S&P-500-Index 2.775,63 -0,40 Nasdaq-Comp. 7.695,70 -0,11 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,80 -5

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,61 0,00 Deutschland 10 Jahre 0,48 0,48 0,05 USA 2 Jahre 2,56 2,56 0,67 USA 10 Jahre 2,95 2,97 0,54 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,05 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank zeichnen sich zur Eröffnung an Europas Börsen am Donnerstag leichte Abgaben ab. Die Fed hat wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent erhöht und zugleich signalisiert, die Zinsen im laufenden Jahr noch zwei Mal anheben zu wollen. Im Vorfeld lagen die Markterwartungen bei ein bis zwei weiteren Schritten. Der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU sowie China und die jüngsten Verwerfungen an den italienischen Anleihemärkten scheinen die Währungshüter mithin nicht als größere Gefahr für die US-Wirtschaft zu sehen. Auch die geldpolitische Entscheidung der Währungshüter der Eurozone verspricht spannend zu werden. Möglicherweise wird die EZB das Ende ihres Wertpapierkaufprogramms bekannt geben. Schwächere Wirtschaftsdaten aus China sprechen ebenfalls für Zurückhaltung zu Handelsbeginn.

Rückblick: Die Anleger hielten sich bedeckt vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank und dem EZB-Treffen am Donnerstag. Fulminant verlief der Börsengang des Wirecard-Konkurrenten Adyen in Amsterdam. Adyen starteten mit 400 Euro gegenüber dem Ausgabepreis von 240 Euro und gingen mit 455 Euro aus dem Handel. Wirecard gewannen 3,7 Prozent. Von starken Geschäftszahlen sprachen Marktteilnehmer beim spanischen Modeanbieter Inditex. Die Aktie stieg um 3,5 Prozent. Ein Vergleich zwischen der Glencore-Tochter Katanga Mining und der staatlichen kongolesischen Bergbaugesellschaft Gecamines schickte die Glencore-Aktie um 3,8 Prozent nach oben. Für die Aktie des Flughafenbetreibers Aeroports de Paris (ADP) ging es um 6 Prozent nach oben. Grund waren Privatisierungspläne der französischen Regierung.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX wurde unter anderem von Siemens gestützt. Das Unternehmen zieht einem Agenturbericht zufolge die Trennung von seinem Geschäft mit Gasturbinen in Erwägung. Der Zeitpunkt für eine Transaktion wäre vermutlich nicht schlecht, hieß es. Siemens schlossen 2,4 Prozent fester. Lufthansa waren größter DAX-Gewinner mit Aufschlägen von 3,3 Prozent. Im Handel wurde unter anderem auf starke Verkehrszahlen bei Fraport (plus 3,4 Prozent) verwiesen. Thyssenkrupp stiegen um 1,9 Prozent. Der Konzern verlangt bei der geplanten Fusion seiner europäischen Stahlsparte mit Tata Steel Europe laut einem Medienbericht Zugeständnisse. Nach einer Kaufempfehlung durch Bryan Garnier kletterten Software AG um 3,6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Gerry Weber wurden nach einer Gewinnwarnung bei Lang & Schwarz 5,5 Prozent tiefer gestellt und Grenke nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung 2,5 Prozent. VW zeigten sich nach einem Bußgeldbescheid in Deutschland über 1 Milliarde Euro lediglich 0,6 Prozent leichter. Laut Auto-Analyst Arndt Ellinghorst von Evercore ISI ist das Urteil letztlich für VW positiv zu werten. Denn mit der Akzeptanz der Strafe beende VW die strafrechtlichen Ermittlungen in Sachen Dieselmanipulationen. Viele Investoren und Skeptiker hätten in ihren Modellen höhere Strafen für VW einkalkuliert. Zudem hätten viele Anleger gezögert, in VW zu investieren, wegen der potenziell nicht quantifizierbaren rechtlichen Risiken. Dass das strafrechtliche Risiko nun beseitigt sei, sei insofern eine gute Nachricht. Aktien aus dem Finanzsektor hätten mit dem etwas strafferen Zinskurs der US-Notenbank tendenzell etwas zugelegt, so der Händler von Lang & Schwarz weiter. Steinhoff reagierten kursmäßig nicht darauf, dass Moody's seine ohnehin bereits im Ramschbereich liegenden Ratings wegen Intransparenz zurückgezogen hat.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 14, 2018 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.