TAGESTHEMA I

Die US-Notenbank hat für dieses Jahr einen etwas steileren Zinspfad vorgezeichnet. Anstatt drei werden nun vier Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Für das Jahr 2019 sind in den Projektionen der Währungshüter weiter drei Zinsschritte enthalten. Und für das Jahr 2020 wird jetzt nur noch eine Erhöhung avisiert anstelle von zwei. Zugleich erhöhten die Währungshüter den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent. Der Beschluss für die Zinserhöhung fiel einstimmig. Es ist die zweite Zinssteigerung in diesem Jahr. Im Vorfeld hatten Ökonomen und Börsianer allgemein mit diesem Schritt gerechnet. "Der geldpolitische Rat geht davon aus, dass eine weitere allmähliche Straffung der Geldpolitik mit einer wachsenden Wirtschaft, einer starken Arbeitsmarktlage und einer Inflation nahe dem Ziel von 2 Prozent auf mittlere Sicht vereinbar sein werden", hieß es im Begleittext zum Zinsbeschluss. In seiner Pressekonferenz sagte Fed-Chef Jerome Powell allerdings, dass die Geldpolitik nicht auf Autopilot geschaltet sei. Bei den makroökonomischen Projektionen gab es nur geringe Änderungen, die Arbeitslosenquote wird etwas tiefer erwartet, die Inflation ein wenig höher.

TAGESTHEMA II

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat einen Bußgeldbescheid von 1 Milliarde Euro gegen VW verhängt. VW akzeptiert das Bußgeld und sieht darin ein Bekenntnis zu seiner Verantwortung. Das Bußgeld setzt sich aus dem gesetzlichen Höchstmaß von 5 Millionen Euro sowie einer Abschöpfung wirtschaftlicher Vorteile von 995 Millionen Euro zusammen. Die Staatsanwaltschaft sei in ihren Ermittlungen zu dem Ergebnis gekommen, dass es in der Motorenentwicklung im Zusammenhang mit der Fahrzeugprüfung zu Aufsichtspflichtverletzungen gekommen sei, hieß es. VW verzichtet auf Rechtsmittel und sieht in dem Bußgeld einen weiteren Schritt zur Bewältigung des Dieselskandals. Durch den Bußgeldbescheid wird das gegen VW laufende Ordnungswidrigkeitenverfahren beendet. Die Staatsanwaltschaft betonte, sie habe bei der Festsetzung der Summe berücksichtigt, dass durch die Höhe der Zahlung nicht die Durchsetzung etwaiger zivilrechtlicher Zahlungsansprüche von Bürgern gegen Volkswagen gefährdet werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:40 DE/Gerry Weber International AG, Ergebnis 1H

10:00 DE/MLP SE, HV

11:00 DE/Cancom SE, HV

22:05 US/Adobe Systems Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Defama AG 0,34 EUR Eurokai KGaA Vorzüge 2,00 EUR Gelsenwasser AG 21,16 EUR Grammer AG 1,20 EUR HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 2,50 EUR Krones AG 1,70 EUR Wüstenrot & Württembergische AG 0,65 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Verbraucherpreise Mai (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj -EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% -US 14:30 Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 222.000 16:00 Lagerbestände April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.780,70 0,06 Nikkei-225 22.844,22 -0,53 Schanghai-Composite 3.038,54 -0,37 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.890,58 0,38 DAX-Future 12.863,00 0,16 XDAX 12.864,02 0,15 MDAX 26.848,84 0,26 TecDAX 2.903,38 1,30 EuroStoxx50 3.479,56 0,11 Stoxx50 3.078,72 0,16 Dow-Jones 25.201,20 -0,47 S&P-500-Index 2.775,63 -0,40 Nasdaq-Comp. 7.695,70 -0,11 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,80 -5

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,61 0,00 Deutschland 10 Jahre 0,48 0,48 0,05 USA 2 Jahre 2,56 2,56 0,67 USA 10 Jahre 2,95 2,97 0,54 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,05 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank zeichnen sich zur Eröffnung an Europas Börsen am Donnerstag leichte Abgaben ab. Die Fed hat wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent erhöht und zugleich signalisiert, die Zinsen im laufenden Jahr noch zwei Mal anheben zu wollen. Im Vorfeld lagen die Markterwartungen bei ein bis zwei weiteren Schritten. Der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU sowie China und die jüngsten Verwerfungen an den italienischen Anleihemärkten scheinen die Währungshüter mithin nicht als größere Gefahr für die US-Wirtschaft zu sehen. Auch die geldpolitische Entscheidung der Währungshüter der Eurozone verspricht spannend zu werden. Möglicherweise wird die EZB das Ende ihres Wertpapierkaufprogramms bekannt geben. Schwächere Wirtschaftsdaten aus China sprechen ebenfalls für Zurückhaltung zu Handelsbeginn.

Rückblick: Die Anleger hielten sich bedeckt vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank und dem EZB-Treffen am Donnerstag. Fulminant verlief der Börsengang des Wirecard-Konkurrenten Adyen in Amsterdam. Adyen starteten mit 400 Euro gegenüber dem Ausgabepreis von 240 Euro und gingen mit 455 Euro aus dem Handel. Wirecard gewannen 3,7 Prozent. Von starken Geschäftszahlen sprachen Marktteilnehmer beim spanischen Modeanbieter Inditex. Die Aktie stieg um 3,5 Prozent. Ein Vergleich zwischen der Glencore-Tochter Katanga Mining und der staatlichen kongolesischen Bergbaugesellschaft Gecamines schickte die Glencore-Aktie um 3,8 Prozent nach oben. Für die Aktie des Flughafenbetreibers Aeroports de Paris (ADP) ging es um 6 Prozent nach oben. Grund waren Privatisierungspläne der französischen Regierung.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX wurde unter anderem von Siemens gestützt. Das Unternehmen zieht einem Agenturbericht zufolge die Trennung von seinem Geschäft mit Gasturbinen in Erwägung. Der Zeitpunkt für eine Transaktion wäre vermutlich nicht schlecht, hieß es. Siemens schlossen 2,4 Prozent fester. Lufthansa waren größter DAX-Gewinner mit Aufschlägen von 3,3 Prozent. Im Handel wurde unter anderem auf starke Verkehrszahlen bei Fraport (plus 3,4 Prozent) verwiesen. Thyssenkrupp stiegen um 1,9 Prozent. Der Konzern verlangt bei der geplanten Fusion seiner europäischen Stahlsparte mit Tata Steel Europe laut einem Medienbericht Zugeständnisse. Nach einer Kaufempfehlung durch Bryan Garnier kletterten Software AG um 3,6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Gerry Weber wurden nach einer Gewinnwarnung bei Lang & Schwarz 5,5 Prozent tiefer gestellt und Grenke nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung 2,5 Prozent. VW zeigten sich nach einem Bußgeldbescheid in Deutschland über 1 Milliarde Euro lediglich 0,6 Prozent leichter. Laut Auto-Analyst Arndt Ellinghorst von Evercore ISI ist das Urteil letztlich für VW positiv zu werten. Denn mit der Akzeptanz der Strafe beende VW die strafrechtlichen Ermittlungen in Sachen Dieselmanipulationen. Viele Investoren und Skeptiker hätten in ihren Modellen höhere Strafen für VW einkalkuliert. Zudem hätten viele Anleger gezögert, in VW zu investieren, wegen der potenziell nicht quantifizierbaren rechtlichen Risiken. Dass das strafrechtliche Risiko nun beseitigt sei, sei insofern eine gute Nachricht. Aktien aus dem Finanzsektor hätten mit dem etwas strafferen Zinskurs der US-Notenbank tendenzell etwas zugelegt, so der Händler von Lang & Schwarz weiter. Steinhoff reagierten kursmäßig nicht darauf, dass Moody's seine ohnehin bereits im Ramschbereich liegenden Ratings wegen Intransparenz zurückgezogen hat.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Abgesehen von kleineren Zuckungen reagierten die US-Finanzmärkte auf den etwas strafferen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank wenig beeindruckt. Die Marktakteure hatten fast einhellig die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr ohnehin erwartet. Dass die Notenbanker für 2018 nun mit einer knappen Mehrheit statt bislang drei insgesamt vier Zinserhöhungen planen, belastete nicht. "Es ist hart, das als falkenhaft zu interpretieren, wenn man bedenkt, dass nur ein Offizieller seine Zinsvorhersage geändert hat", sagte Anlageexperte Mark Heppenstall von Penn Mutual Asset Management. Aktien aus dem Finanzsektor machten im Verlauf etwas Boden gut nach den Fed-Beschlüssen. Banken gelten mit ihrem Kreditgeschäft generell als Profiteure eines höheren Zinsniveaus. Stark kursbewegendes Thema war die Übernahme von Time Warner durch AT&T, nachdem ein US-Kartellgericht dafür grünes Licht gegeben hatte. Die Entscheidung schürte Spekulationen auf weitere Zusammenschlüsse in der Branche. Der S&P-500-Subindex der Medientitel legte um 1,4 Prozent zu. Ganz am Ende rangierten die Telekommunikationsaktien mit einem Abschlag von deutlich über 4 Prozent. AT&T verbilligten sich um 6,2 Prozent. Die Analysten von MoffettNathanson warnten, dass der Deal bei AT&T einen Schuldenberg von 249 Milliarden Dollar anhäufen werde. Time Warner stiegen hingegen um 1,8 Prozent. Mit der Genehmigung der Time-Warner-Übernahme könnte nun der Weg für ein Gebot für 21st Century Fox durch Comcast bereitet sein. Comcast könnte sich nun einen Bieterwettstreit mit Disney liefern. Comcast kamen um 0,2 Prozent zurück, Disney stiegen um 1,9 Prozent. 21st Century Fox gewannen 7,7 Prozent. Am US-Rentenmarkt fiel die Reaktion auf die Fed-Politik ebenfalls verhalten aus. Dort stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 1 Basispunkte auf 2,98 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1808 +0,1% 1,1794 1,1772 EUR/JPY 130,05 +0,0% 130,04 129,97 EUR/CHF 1,1626 +0,1% 1,1618 1,1600 GBP/EUR 1,1345 -0,0% 1,1418 1,1359 USD/JPY 110,13 -0,1% 110,25 110,40 GBP/USD 1,3397 +0,1% 1,3377 1,3372 Bitcoin BTC/USD 6.480,67 +2,8% 6.302,20 6.477,48

Am Devisenmarkt waren die Fed-Entscheidungen schon eingepreist. Der Dollar zog mit der Aussicht auf schneller steigende Zinsen nur kurz etwas an, kam aber schnell wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Der Euro kostete zuletzt 1,1793 Dollar nach Wechselkursen um 1,1745 am Vorabend. Im asiatischen Handel notiert der Euro knapp über der Marke von 1,18 Dollar seitwärts.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,62 66,64 -0,0% -0,02 +11,5% Brent/ICE 76,56 76,74 -0,2% -0,18 +18,0%

Die Ölpreise zogen im Verlauf an. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich im späten US-Handel um 0,5 Prozent auf 66,70 Dollar, die Sorte Brent legte etwas stärker zu um 1,0 Prozent und holte damit relative Verluste vom Vortag im Vergleich zu WTI wieder auf. Für die Aufwärtsbewegung sorgten die neuesten US-Lagerberstandsdaten. Demnach sind sowohl die Öl- wie auch die Benzinvorräte in der Vorwoche deutlich gesunken. Tendenziell stützend wirkte daneben, dass die weltweite Ölnachfrage nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) im nächsten Jahr robust bleiben wird. Allerdings wies die IEA am Mittwoch auch darauf hin, dass die Risiken für ihre Prognosen zunähmen. In Asien zeigen sich die Ölpreise mit einer leicht negativen Tendenz.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.300,28 1.299,35 +0,1% +0,93 -0,2% Silber (Spot) 17,02 17,04 -0,1% -0,02 +0,5% Platin (Spot) 901,60 905,00 -0,4% -3,40 -3,0% Kupfer-Future 3,24 3,25 -0,4% -0,01 -2,6%

Die straffere US-Geldpolitik belastete das Gold nicht, weil sie so bereits erwartet wurde. Der Preis für die Feinunze stieg sogar leicht auf 1.299 Dollar. Im asiatischen Handel kann der Goldpreis dieses Niveau behaupten.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Die Chinesische Wirtschaftsaktivität hat sich im Mai verlangsamt. Die Industrieproduktion stieg um 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Im April hatte sie noch mit einer Rate von 7,0 Prozent zugelegt. Ökonomen hatten ein Plus von 7,0 Prozent prognostiziert. Der Einzelhandelsumsatz kletterte im Mai um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Er hat sich ebenfalls verlangsamt, denn im April hatte er mit einer Rate von 9,4 Prozent zugelegt. Auch dieser Indikator lag unter den Prognosen der Volkswirte, die einen Anstieg von 9,6 Prozent vorhergesagt hatten.

NOTENBANK CHINA

Nach der zweiten Zinserhöhung der Federal Reserve in diesem Jahr hat die chinesische Notenbank mehrere kurzfristige Zinssätze am Donnerstag nicht angetastet. Die Zinsen für sogenannte Reverse-Repo-Geschäfe mit Laufzeiten von sieben, 14 und 28 Tagen blieben unverändert bei 2,55, 2,70 und 2,85 Prozent. Die People's Bank of China (PBoC) hatte die kurzfristigen Zinsen nach zwei der drei Zinserhöhungen der Fed im vergangenen Jahr sowie nach dem ersten Schritt der US-Notenbank in diesem Jahr jeweils angehoben. Der Diskontsatz, der Leitzins der PBoC, ist jedoch seit Oktober 2015 unverändert.

GRIECHENLAND

Griechenland soll einem Pressebericht zufolge für die Zeit nach dem dritten Rettungspaket umfassende finanzielle Hilfen erhalten. Das Restgeld aus dem auslaufenden ESM-Programm von mindestens 15 Milliarden Euro soll Athen helfen, nicht sofort wieder in Zahlungsnot zu kommen, berichtet die Bild-Zeitung. Zudem werden die Euro-Finanzminister nach Informationen der Zeitung nächste Woche umfassende Schuldenerleichterungen für Athen beschließen, bestehend aus verschiedenen Maßnahmen.

AUTOINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller fordert angesichts der ungelösten Dieselkrise und drohender Fahrverbote einen zweiten Dieselgipfel. "Ich würde mir wünschen, dass die Bundeskanzlerin, bevor sie in den Sommerurlaub fährt, einen zweiten Dieselgipfel einberuft", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) dem Handelsblatt. Dabei sei die Autoindustrie "ganz klar in der Pflicht, nicht nur mit Software-Updates, sondern auch mit Hardware-Nachrüstungen die Mängel zu beseitigen".

BERTRANDT

Der Ingenieurdienstleister Bertrandt hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres seine Leistung und den operativen Gewinn leicht gesteigert. Höhere Investitionen schmälerten den Nachsteuergewinn geringfügig, wie das SDAX-Unternehmen im Rahmen seines Kapitalmarkttages mitteilte. Bertrandt geht für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 von einer positiven Entwicklung aus.

GRENKE

wird zur Sicherung des weiteren Wachstums und zur Internationalisierung das Kapital um bis zu 200 Millionen Euro erhöhen. Unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre soll über eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren das Grundkapital um rund 4,3 Prozent erhöht werden.

STEINHOFF

Die Ratingagentur Moody's hat ihre sämtlichen Bonitätsnoten für den mit Bilanzierungsunregelmäßigkeiten und Schwierigkeiten kämpfenden Möbelhändler Steinhoff International Holdings zurückgezogen. Zur Begründung hieß es, man habe nicht genügend oder keine adäquaten Informationen, um die Ratings aufrechtzuhalten.

GERRY WEBER

hat nach einem Gewinneinbruch in den ersten sechs Monaten den Ausblick für das laufende Jahr drastisch gesenkt und erwartet nun einen operativen Verlust bzw. bestenfalls ein ausgeglichenes operatives Ergebnis sowie niedrigere Umsätze. Gerry Weber erwartet nun ein begatives EBIT von bis zu 10 Millionen Euro bzw. bestenfalls ein ausgeglichenes Ergebnis. Bisher hatte Gerry Weber 10 bis 20 Millionen Euro Gewinn angepeilt.

COMCAST/21ST CENTURY FOX/WALT DISNEY

Der Kabelnetzbetreiber Comcast ist um das Bieterrennen für jene Vermögenswerte von 21st Century Fox eingestiegen, die das Medienunternehmen bislang Walt Disney zum Verkauf angeboten hat. Das Comcast-Gebot bewertet Fox insgesamt mit 65 Milliarden Dollar und liegt 19 Prozent höher als das Disney-Angebot von 52,4 Milliarden. Comcast bietet 35 Dollar je Aktie von 21st Century Fox. Hintergrund des Vorstoßes von Comcast ist, dass der Telekomkonzern AT&T den Medienkonzern Time Warner gegen den Willen der US-Regierung ohne Auflagen übernehmen darf, wie ein Kartellgericht entschieden hat.

TESLA

Der Gründer und Konzernchef des Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, hat zeitgleich mit der Ankündigung von Stellenstreichungen mehrere tausend Aktien seines Unternehmens erworben.

