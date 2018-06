DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat für dieses Jahr einen etwas steileren Zinspfad vorgezeichnet. Anstatt drei werden nun vier Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Für das Jahr 2019 sind in den Projektionen der Währungshüter weiter drei Zinsschritte enthalten. Und für das Jahr 2020 wird jetzt nur noch eine Erhöhung avisiert anstelle von zwei. Zugleich erhöhten die Währungshüter den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent. Der Beschluss für die Zinserhöhung fiel einstimmig. Es ist die zweite Zinssteigerung in diesem Jahr. Im Vorfeld hatten Ökonomen und Börsianer allgemein mit diesem Schritt gerechnet. "Der geldpolitische Rat geht davon aus, dass eine weitere allmähliche Straffung der Geldpolitik mit einer wachsenden Wirtschaft, einer starken Arbeitsmarktlage und einer Inflation nahe dem Ziel von 2 Prozent auf mittlere Sicht vereinbar sein werden", hieß es im Begleittext zum Zinsbeschluss. In seiner Pressekonferenz sagte Fed-Chef Jerome Powell allerdings, dass die Geldpolitik nicht auf Autopilot geschaltet sei. Bei den makroökonomischen Projektionen gab es nur geringe Änderungen, die Arbeitslosenquote wird etwas tiefer erwartet, die Inflation ein wenig höher.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/Adobe Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 222.000 16:00 Lagerbestände April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.780,70 +0,06% Nikkei-225 22.855,13 -0,48% Hang-Seng-Index 30.499,67 -0,73% Kospi 2.437,44 -1,27% Shanghai-Composite 3.040,82 -0,29% S&P/ASX 200 6.012,80 -0,18%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - Die von der US-Notenbank etwas angezogenen geldpolitischen Zügel sorgen überwiegend für moderate Verluste. Daneben sorgt das im Tagesverlauf noch anstehende Treffen der EZB für Kaufzurückhaltung. Auch von der Europäuschen Notenbank könnte ein Signal für eine etwas restriktivere Geldpolitik kommen und zwar in Gestalt eines konkreten Plans zum Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm. Dass die chinesische Industrieproduktion im Mai knapp unter der Prognose gewachsen ist und auch neue Daten zu den Anlageinvestitionen und zum Einzelhandel eher enttäuschen, belastet die Börsen in China nicht zusätzlich. Nach Einschätzung von Commerzbank-Experte Zhou Hao spiegeln die unter den Erwartungen liegenden Konjunkturdaten das Bestreben Pekings wider, die Verschuldung der Unternehmen zu senken. Einen Ausreißer nach unten zeigt Südkorea, der Kospi knickt nach der Handelspause am Mittwoch ein. Stark unter Druck stehen hier Aktien aus dem Bausektor wie Hyundai Engineering und Busan Industrial. Diese seien in diesem Jahr aber teils massiv gestiegen, heißt es, auch mit Blick auf die Entspannung zwischen den beiden Koreas. Für Toshiba geht es in Tokio nach dem Plus am Vortag um weitere Toshiba 1,8 Prozent nach oben. Hier treiben laut Händlern weiter die Aktienrückkaufpläne des Unternehmens.

US-NACHBÖRSE

Comcast reagierten kaum auf das 19 Prozent höhere Gegengebot zu Disney für von 21st Century Fox zum Verkauf angebotene Vermögensteile (s.u.). Comcast gaben auf Nasdaq.com bis 19.57 Uhr Ortszeit um 0,6 Prozent nach. Disney kamen um 0,4 Prozent zurück, während Fox um 0,2 Prozent zulegten. Tailored Brands stürzten derweil um 18,8 Prozent, obwohl das Unternehmen aus der Modebranche mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen hatte. An seinem Ausblick hielt Tailored Brands trotz der guten Quartalszahlen aber nur fest. Tesla legten um 0,9 Prozent zu. Kurz vor Handelsende an der Wall Street war bekannt geworden, dass Tesla-Chef Elon Musk jüngst zeitgleich mit der Ankündigung von Stellenstreichungen mehrere tausend Aktien seines Unternehmens erworben hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.201,20 -0,47 -119,53 1,95 S&P-500 2.775,63 -0,40 -11,22 3,82 Nasdaq-Comp. 7.695,70 -0,11 -8,10 11,48 Nasdaq-100 7.205,26 -0,05 -3,93 12,65 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 956 Mio 831 Mio Gewinner 999 1.464 Verlierer 1.963 1.481 Unverändert 113 132

Knapp behauptet - Abgesehen von kleineren Zuckungen reagierten die US-Finanzmärkte auf den etwas strafferen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank wenig beeindruckt. Die Marktakteure hatten fast einhellig die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr ohnehin erwartet. Dass die Notenbanker für 2018 nun mit einer knappen Mehrheit statt bislang drei insgesamt vier Zinserhöhungen planen, belastete nicht. "Es ist hart, das als falkenhaft zu interpretieren, wenn man bedenkt, dass nur ein Offizieller seine Zinsvorhersage geändert hat", sagte Anlageexperte Mark Heppenstall von Penn Mutual Asset Management. Aktien aus dem Finanzsektor machten im Verlauf etwas Boden gut nach den Fed-Beschlüssen. Banken gelten mit ihrem Kreditgeschäft generell als Profiteure eines höheren Zinsniveaus. Stark kursbewegendes Thema war die Übernahme von Time Warner durch AT&T, nachdem ein US-Kartellgericht dafür grünes Licht gegeben hatte. Die Entscheidung schürte Spekulationen auf weitere Zusammenschlüsse in der Branche. Der S&P-500-Subindex der Medientitel legte um 1,4 Prozent zu. Ganz am Ende rangierten die Telekommunikationsaktien mit einem Abschlag von deutlich über 4 Prozent. AT&T verbilligten sich um 6,2 Prozent. Die Analysten von MoffettNathanson warnten, dass der Deal bei AT&T einen Schuldenberg von 249 Milliarden Dollar anhäufen werde. Time Warner stiegen hingegen um 1,8 Prozent. Mit der Genehmigung der Time-Warner-Übernahme könnte nun der Weg für ein Gebot für 21st Century Fox durch Comcast bereitet sein. Comcast könnte sich nun einen Bieterwettstreit mit Disney liefern. Comcast kamen um 0,2 Prozent zurück, Disney stiegen um 1,9 Prozent. 21st Century Fox gewannen 7,7 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,57 2,9 2,54 136,7 5 Jahre 2,84 2,7 2,81 91,4 10 Jahre 2,98 1,3 2,96 53,1

Am US-Rentenmarkt fiel die Reaktion auf die Fed-Politik - weil kaum mehr überraschend - ebenfalls verhalten aus. Dort stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 1 Basispunkte auf 2,98 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1808 +0,1% 1,1794 1,1738 -1,7% EUR/JPY 130,04 -0,0% 130,04 129,86 -3,9% EUR/GBP 0,8814 -0,0% 0,8817 0,8804 -0,9% GBP/USD 1,3397 +0,2% 1,3377 1,3329 -0,9% USD/JPY 110,12 -0,1% 110,25 110,65 -2,2% USD/KRW 1082,06 -0,4% 1086,08 1086,33 +1,4% USD/CNY 6,3955 -0,0% 6,3984 6,4057 -1,7% USD/CNH 6,3903 +0,0% 6,3890 6,4021 -1,9% USD/HKD 7,8479 +0,0% 7,8473 7,8485 +0,4% AUD/USD 0,7564 -0,2% 0,7579 0,7566 -3,2% NZD/USD 0,7036 +0,2% 0,7024 0,7008 -0,9% Bitcoin BTC/USD 6.492,92 +3,0% 6.302,20 6.582,39 -52,5%

Am Devisenmarkt waren die Fed-Entscheidungen schon eingepreist. Der Dollar zog mit der Aussicht auf schneller steigende Zinsen nur kurz etwas an, kam aber schnell wieder auf die Ausgangsniveaus und teils darüber zurück. Der Euro kostete zuletzt 1,1793 Dollar nach Wechselkursen um 1,1745 am Dienstagabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,64 66,64 0% 0,00 +11,5% Brent/ICE 76,56 76,74 -0,2% -0,18 +18,0%

Die Ölpreise zogen im Verlauf an. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich im späten US-Handel um 0,5 Prozent auf 66,70 Dollar, die Sorte Brent legte etwas stärker zu um 1,0 Prozent und holte damit relative Verluste vom Vortag im Vergleich zu WTI wieder auf. Für die Aufwärtsbewegung sorgten die neuesten US-Lagerberstandsdaten. Demnach sind sowohl die Öl- wie auch die Benzinvorräte in der Vorwoche deutlich gesunken. Tendenziell stützend wirkte daneben, dass die weltweite Ölnachfrage nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) im nächsten Jahr robust bleiben wird. Allerdings wies die IEA am Mittwoch auch darauf hin, dass die Risiken für ihre Prognosen zunähmen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.300,19 1.299,35 +0,1% +0,84 -0,2% Silber (Spot) 17,02 17,04 -0,1% -0,02 +0,5% Platin (Spot) 901,60 905,00 -0,4% -3,40 -3,0% Kupfer-Future 3,24 3,25 -0,4% -0,01 -2,6%

Die straffere US-Geldpolitik belastete das Gold nicht, weil sie so bereits erwartet wzurde. Der Goldpreis stieg sogar leicht auf 1.299 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK CHINA

Nach der zweiten Zinserhöhung der US-NOtenbank in diesem Jahr hat die chinesische Notenbank mehrere kurzfristige Zinssätze am Donnerstag nicht angetastet. Die People's Bank of China (PBoC) hatte die kurzfristigen Zinsen nach zwei der drei Zinserhöhungen der Fed im vergangenen Jahr sowie nach dem ersten Schritt der US-Notenbank in diesem Jahr noch jeweils angehoben.

KONJUNKTUR CHINA

Die Chinesische Wirtschaftsaktivität hat sich im Mai verlangsamt. Die Industrieproduktion stieg um 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im April hatte sie noch mit einer Rate von 7,0 Prozent zugelegt. Ökonomen hatten für Mai erneut ein Plus von 7,0 Prozent prognostiziert. Die Anlageinvestitionen in den Städten stiegen im Zeitraum von Januar bis Mai um 6,1 Prozent. Auch hier hatten Ökonomen mit 7,0 Prozent mehr erwartet. Der Einzelhandelsumsatz kletterte im Mai um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, gegenüber einer Prognose von 9,6 Prozent. Er war im April noch um 9,4 Prozent gewachsen.

COMCAST / 21ST CENTURY FOX / WALT DISNEY

Der Kabelnetzbetreiber Comcast ist um das Bieterrennen für jene Vermögenswerte von 21st Century Fox eingestiegen, die das Medienunternehmen bislang Walt Disney zum Verkauf angeboten hat. Das Comcast-Gebot bewertet Fox insgesamt mit 65 Milliarden Dollar und liegt 19 Prozent höher als das Disney-Angebot von 52,4 Milliarden. Comcast bietet 35 Dollar je Aktie von 21st Century Fox. Hintergrund des Vorstoßes von Comcast ist, dass der Telekomkonzern AT&T den Medienkonzern Time Warner gegen den Willen der US-Regierung ohne Auflagen übernehmen darf, wie ein Kartellgericht entschieden hat.

TESLA

Tesla-Chef Elon Musk hat zeitgleich mit der Ankündigung von Stellenstreichungen mehrere tausend Aktien seines Unternehmens erworben. Insgesamt legte Musk einer Einreichung zufolge rund 25 Millionen Dollar für die Papiere auf den Tisch.

