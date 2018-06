Der US-Investor Elliott operiert immer nach dem selben Muster. Den sechsteiligen Angriffsplan kriegt jetzt auch Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger zu spüren.

Gordon Singer ist ein scheuer Mann. Das letzte öffentlich zugängliche Foto des 44-jährigen Amerikaners stammt von einer Hollywood-Party aus dem Jahr 2011. Bekannt ist über ihn im Wesentlichen, dass er mit seiner Frau Jennifer in einer abgeschirmten Villa im Norden Londons lebt. Und dass er seit 2009 von einem Büro in der Oxford Street aus das europäische Geschäft eines Investors führt, dessen Auftauchen die Vorstände großer Unternehmen ganz besonders fürchten: Elliott.

Den Fonds hat Singers heute 73-jähriger Vater Paul bereits 1977 in New York gegründet. Der Senior führt die weltweiten Geschäfte bis heute - und das ausgesprochen erfolgreich. Investoren haben dem Fonds 37 Milliarden Euro anvertraut, im Durchschnitt hat Elliott seinen Geldgebern eine jährliche Rendite von 14 Prozent beschert. Und das mit Methoden, die wenig zum zurückhaltenden Auftreten der Singers passen.

Elliott kauft sich mit kleinen Anteilen in Unternehmen ein, die der Fonds für unterbewertet hält, und macht dann ordentlich Rabatz, um kurzfristig gravierende Änderungen durchzusetzen. So fordert der Investor etwa die Ablösung des Managements, eine deutliche Senkung der Kosten sowie den Verkauf von Geschäftsbereichen oder gleich des ganzen Unternehmens. Um seine Ziele durchzusetzen, erhöht Elliott den Druck dabei immer weiter. Jede Kampagne folgt einem ähnlichen Drehbuch.

Erprobt hat Elliott das in den USA. Für besonderes Aufsehen sorgte im vergangenen Jahr die Kampagne beim Aluminiumhersteller Arconic. Dessen deutscher Chef Klaus Kleinfeld musste nach einer heftigen Auseinandersetzung mit Singer gehen. International hat sich der Fonds schon beim südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung und dem niederländischen Chemiekonzern Akzo Nobel engagiert. In Großbritannien mischte sich Elliott Anfang des Jahres in den Übernahmekampf um den britischen Luftfahrt- und Automobilkonzern GKN ein, bei dem die Singers den feindlichen Übernahmeplan der Beteiligungsgesellschaft Melrose unterstützten. Trotz großen Widerstands setzte sich Elliott schließlich durch.

Auch in Deutschland ist der Fonds seit vielen Jahren aktiv. Allerdings kauften sich die Singers hier bisher vor allem in bereits laufende Transaktionen ein, bei denen sie den Preis des Übernahmeangebots für zu niedrig hielten. Zuletzt trieben sie etwa den Preis für den Kauf des Pharmakonzerns Stada durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...