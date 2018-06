Die Fed blickt zuversichtlich auf die US-Wirtschaft. Doch die ambitionierten Wachstumspläne des Weißen Hauses teilt sie nicht.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Zinsen am Mittwoch wie erwartet zum zweiten Mal in diesem Jahr angezogen. Fed-Chef Jay Powell hat in einer Pressekonferenz seinen Blick auf die Wirtschaft erläutert. Hier sind die drei wichtigsten Punkte:

1. Die US-Wirtschaft ist "in großartiger Verfassung"Jay Powell ist anders als seine Vorgänger kein Ökonom, sondern Jurist und ehemaliger Private-Equity-Manager. Seine deutliche Wortwahl kommt an der Wall Street besonders gut an. Powell ließ keinen Zweifel aufkommen, dass es der US-Wirtschaft zehn Jahre nach der Finanzkrise wieder blendend geht.

Die Notenbanker gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit weiter sinken wird, von derzeit 3,8 Prozent auf 3,6 Prozent zum Jahresende. Bei der Fed-Sitzung im März hatten sie noch mit einer Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent gerechnet. Auch ihre Inflationserwartungen hat die Fed leicht angehoben, von 1,9 auf 2,1 Prozent.

Pikanterweise sind die Notenbanker in ihren Erwartungen für die US-Wirtschaft jedoch deutlich zurückhaltender als die Ökonomen des Weißen Hauses. So rechnet die Fed im Mittel mit einem Wirtschaftswachstum von 2,8 Prozent in diesem Jahr und 2,4 Prozent in 2019. Die US-Regierung dagegen geht von Wachstumsraten von über drei Prozent aus. Darauf angesprochen wollte Powell jedoch nicht näher auf die Differenzen eingehen.

Um die größte Volkswirtschaft der Welt vor dem Überhitzen zu bewahren, hob die Fed den Leitzins erneut an, auf eine Spanne von 1,75 bis 2 Prozent. Die Steuersenkungen von US-Präsident Trump hatten die ohnehin schon gute Stimmung noch einmal befeuert.

Powell bekräftigte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...