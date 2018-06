The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US74340XBH35 PROLOGIS 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US74340XBJ90 PROLOGIS 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA USU1022EAC22 BOYD GAMING 18/26 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1331737905 WORLD BK 15/22 ZO MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1838072426 INTERXION HLDG 18/25 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1839888754 DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN BD02 BON EUR N

CA DHD XFRA CA1381173048 CANTEX MINE DEV. EQ00 EQU EUR N

CA 1CJA XFRA CA55973N3040 MAGNUM COLDCORP INC. EQ00 EQU EUR N

CA WXUF XFRA GB0001441137 THREADN.INV.-ASIA RALS FD00 EQU EUR N

CA IU13 XFRA LU1240328812 INVESCO-INV.EURO EQ.AA.EO FD00 EQU EUR N