The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A21LB6 BEST IN PARK.KOFI18-25MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0417086078 KOREA DEV.BK 18-23 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0417086086 MUENCH.HYP.BK.PF S.1788 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0420775287 MODUS SECUR.18/6603 18-23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQHV8 KRED.F.WIED.18/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQP69 TAG IMMOBILIEN ANL.18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQP77 TAG IMMOBILIEN ANL.18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADK3 DZ BANK CLN E.9507 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0QC48 DEKA STUFENZINS ANL 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0QC55 DEKA GM ANL 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UE7 LB.HESS.-THR. IHS 18/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB2M98 UC-HVB USD 21 LIBOR BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB1P738 LBBW STUFENZINS 18/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P746 LBBW STUFENZINS 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P753 LBBW STUFENZINS 18/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P761 LBBW STUFENZINS 18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P779 LBBW STUFENZINS 18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P787 LBBW STUFENZINS 18/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P795 LBBW STUFENZINS 18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA FI4000331004 OUTOKUMPU OYJ 18-24 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013343175 ILE DE FRANCE, REG. 18-33 BD02 BON EUR N

CA XFRA US00912XBC74 AIR LEASE 18/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US20605PAJ03 CONCHO RESOURCES 17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA US46647PAS56 JPMORGAN CHASE 18/22 FLR BD02 BON USD N