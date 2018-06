FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

6LA XFRA US5128161099 LAMAR ADVERTISING A 0.774 EUR

FJJ1 XFRA DE0009805556 UNIIMMO: GLOBAL 0.680 EUR

F0T XFRA GB00BYYW3C20 FORTERRA PLC LS -,01 0.073 EUR

61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.054 EUR

1PG XFRA PLZPW0000017 PFLEIDERER GROUP A ZY0,33 0.281 EUR

13T1 XFRA US87238U2033 TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.204 EUR

60A XFRA IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC DL 1 0.179 EUR

RRK XFRA US75700L1089 RED ROCK RESORTS A DL-,01 0.085 EUR

LDCE XFRA IE00BP9F2J32 PFIS ETF-P.LD EO C.B. EOI 0.174 EUR

CBY XFRA US2036071064 COMMUNITY BK SYS DL 1 0.289 EUR

KK6 XFRA US4989042001 KNOLL INC. DL -,01 0.128 EUR

LT6 XFRA US50575Q1022 LADENBURG THA.F. DL-,0001 0.009 EUR

MJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.115 EUR

NWZA XFRA US6680743050 NORTHWESTERN NEW DL-,01 0.468 EUR

SQ6B XFRA US8110544025 SCRIPPS CO. A NEW DL-,01 0.043 EUR

1N4 XFRA US6475511001 NEW MOUNTAIN FINAN.DL-,01 0.289 EUR

2NI XFRA CA4609191032 INTERTAPE POLYMER GRP 0.119 EUR

8TC XFRA US87238Q1031 TCP CAPITAL CORP.DL -,001 0.306 EUR

XFRA MX0MGO000003 MEXICO 2023 0.166 EUR

D500 XFRA DE000A141DW0 I.M.-I.S+P 500 UETF D 0.105 EUR

XFRA MX0MGO0000B2 MEXICO 2036 0.208 EUR

XFRA MX0MGO0000D8 MEXICO 2027 0.156 EUR

XFRA MX0MGO0000G1 MEXICO 2018 0.177 EUR

XFRA MX0MGO0000J5 MEXICO 2038 0.177 EUR

XFRA MX0MGO0000L1 MEXICO 2020 0.166 EUR

SNIA XFRA US80689H1023 SCHNEIDER NATL.INC. CL.B 0.051 EUR

QDVP XFRA IE00BZ6V7883 ISIV-US MO.B.SE.U.ETF DLD 0.061 EUR

SS8 XFRA US8631111007 STRATTEC SECURITY DL-,01 0.119 EUR

27T XFRA US8724381061 THL CREDIT INC. 0.230 EUR

5WJ XFRA CA9307831052 WAJAX CORP. 0.163 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.020 EUR

6P8 XFRA GB00BJ62K685 PETS AT HOME GROUP LS 1 0.057 EUR

2B7F XFRA IE00BYWZ0333 ISHS IV-AUTO.+ROBO.ET.DLD 0.023 EUR

HZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.026 EUR

8CW XFRA US22822V1017 CROWN CASTLE INTL 0.893 EUR