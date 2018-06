FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PY9 XFRA US73179P1066 POLYONE CORP. DL-,01 0.149 EUR

6OM XFRA US6907321029 OWENS + MINOR DL 2 0.221 EUR

UG9 XFRA US6515871076 NEWMARKET CORP. 1.488 EUR

NJ1 XFRA US6460251068 NEW JERSEY RES DL2,50 0.232 EUR

NO8 XFRA US6370711011 NATL OILWELL VARCO DL-,01 0.043 EUR

NAQ XFRA US6311031081 NASDAQ INC. DL -,01 0.374 EUR

MTLA XFRA US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 0.442 EUR

6MK XFRA US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 0.408 EUR

MT9 XFRA US5730751089 MARTEN TRANSP.LTD DL-,01 0.021 EUR

FDO XFRA US55616P1049 MACYS, INC. DL-,01 0.321 EUR

LP1 XFRA US5246601075 LEGGETT + PLATT DL-,01 0.323 EUR

K6B XFRA US48242W1062 KBR INC. DL -,001 0.068 EUR

WXC XFRA US4617301035 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI 0.060 EUR

IOY XFRA US4567881085 INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 0.397 EUR

IPW XFRA US45665Q1031 INFINITY PPTY + CASUALTY 0.493 EUR

HTR XFRA US4470111075 HUNTSMAN CORP. DL-,01 0.138 EUR

AEDA XFRA US40051E2028 GRUPO AEROPORTU. B ADR/10 2.926 EUR

4W8 XFRA US3886891015 GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 0.064 EUR

GLO XFRA US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC. 0.009 EUR

GIS XFRA US3755581036 GILEAD SCIENCES DL-,001 0.485 EUR

ZGY XFRA US31620M1062 FIDELITY NATL INF. SVCS 0.272 EUR

A35 XFRA US3131483063 FEDERAL AGRICULTURAL C 0.493 EUR

FG8 XFRA US30225T1025 EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 0.731 EUR

EP7 XFRA US30049A1079 EVOLUTION PETROL. DL-,001 0.085 EUR

FDN XFRA US29275Y1029 ENERSYS DL-,01 0.149 EUR

EPG XFRA US2836778546 EL PASO ELECTRIC CO 0.306 EUR

EAC XFRA US2774321002 EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 0.476 EUR

EZV XFRA US25754A2015 DOMINOS PIZZA INC. DL-,01 0.468 EUR

FQI XFRA US2538681030 DIGITAL REALTY TR. DL-,01 0.859 EUR

DY6 XFRA US25179M1036 DEVON ENERGY CORP. DL-,10 0.068 EUR

EC8 XFRA US2074101013 CONMED CORP. DL-,01 0.170 EUR

CA3 XFRA US2003401070 COMERICA INC. DL 5 0.289 EUR

CU3 XFRA US1925761066 COHU INC. DL 1 0.051 EUR

CCC3 XFRA US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 0.332 EUR

CH5 XFRA US1653031088 CHESAPEAKE UTIL. DL-,4867 0.315 EUR