Wenn man sich das Chance/Risiko-Verhältnis für potenzielle Long-Trades rein aus charttechnischer Sicht betrachtet, sieht es gut aus für die Bullen. Der abgebrochene Anlauf an das bisherige Rekordhoch von 13.597 Punkten, der Mitte Mai in eine Korrektur überging, wurde in der breiten Auffangzone 12.601/12.848 Punkte aufgefangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...