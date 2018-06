Die Gewinne, die der Ölpreis am Mittwoch erzielte, bleiben auch am Donnerstag erhalten. Sinkende US-Vorräte sorgten für Auftrieb.

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Gewinne vom Vortag weitgehend halten können. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,53 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli ...

