flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold wird weiterhin maßgeblich von der Entwicklung des US-Dollars und den Renditen der US-Staatsanleihen beeinflusst. Goldinvestments in Zeiten neuer Rekorde an der Technologiebörse NASDAQ und bestens laufenden US-Indizes, wie dem Dow Jones und dem marktbreiten S&P500 drängten sich in jüngster Zeit nicht auf. Gold wirft nun mal keine Zusatzerträge wie beispielsweise Dividenden ab. Die geopolitischen Risiken haben sich nach dem Trump-Kim-Gipfel zudem reduziert.

Zur Charttechnik: Im langfristigen Chartbild vom 2011er-Rekordhoch von 1.921,10 US-Dollar bis zum 2015er-Dezembertief bei 1.046,47 US-Dollar lägen die nächsten übergeordneten Ziele auf der Oberseite bei den Widerständen von 1.380/1.484 und 1.587 US-Dollar. Die langfristig relevanten Unterstützungen kämen bei den Marken von 1.253 und 1.046 US-Dollar in Betracht.

