Dieser Donnerstag steht im Zeichen der europäischen Geldpolitik. Vor der EZB-Sitzung legt der Euro-Kurs noch einmal leicht zu.

Der Euro hat am Donnerstag vor der mit Spannung erwarteten Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1810 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Der Dollar konnte von der Zinsanhebung ...

