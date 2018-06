Waren und Dienstleistungen kosteten im Mai durchschnittlich 2,2 Prozent mehr als im Vormonat. Größter Treiber waren die gestiegenen Energiepreise.

Steigende Preise für das Tanken, Essen und Reisen haben die Inflation in Deutschland auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr getrieben. Im Mai kosteten Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 2,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag eine erste Schätzung bestätigte. Einen so starken Preisdruck gab es zuletzt im Februar 2017. In den beiden Vormonaten betrug die Teuerungsrate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...