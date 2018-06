FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Renten-Futures legen am Donnerstag im frühen Geschäft etwas zu. Der Bund-Future gewinnt 18 Ticks auf 159,98 Prozent. Das bisherige Tageshoch liegt bei 160,06 Prozent und das -tief bei 159,95 Prozent, damit ist die Spanne bisher sehr dünn.

"Der Future handelt seit Tagen seitwärts, wobei Unterstützungen bei 159,37/39 und 159,25 auszumachen sind", so die Analysten der Helaba. Widerstände lokalisiert das Haus bei 160,22 und 161,33 Prozent.

Nachdem die Fed das Leitzinsband erhöht und Hinweise auf weitere Schritte gegeben hat, könnte am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) das Ende ihrer Wertpapierkäufe verkünden. "Da dies aber mehrheitlich erwartet und die Forward Guidance für die Leitzinsen vermutlich nicht verändert wird, sollten sich die Belastungen für den Markt in Grenzen halten", so die Helaba.

Der Bobl-Future zieht um 7 Ticks auf 131,11 Prozent an.

June 14, 2018 02:18 ET (06:18 GMT)

