Und das mit 65 Mrd. $. So viel bietet der US-Kabelriese nämlich für das Film- und Fernseh-Geschäft von Twenty-First Century Fox, an dem auch Disney in Höhe des eigenen Gebotes von 52 Mrd. $ in eigenen Aktien interessiert ist. Comcast hatte den Schritt schon im Mai angekündigt, ihn gestern nach Börsenschluss aber erst bekanntgegeben. Es handelt sich dabei um eine reine Bar-Offerte.



