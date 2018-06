Ein zunehmendes Interesse an autonomen Fahrzeugen fordert verstärkte Einsatz von Fahrerassistenzsystemen (ADAS). Bildsensoren bilden die Grundlage für kamerabasierte Systeme, die als Augen des Fahrzeugs fungieren. Sie erhöhen die Sicherheit beim Rückwärtsfahren und Einparken mithilfe von Rückfahrkameras und 360°-Surround-View-Systemen. Zudem bieten Frontkameras automatische Funktionen, die Kollisionen verhindern sollen.

Neue Richtlinien von Gesetzgebern und Sicherheitsinitiativen wie dem NCAP haben zur Folge, dass in kürzester Zeit immer mehr Kameras Einzug in Kraftfahrzeugen halten. Die Autohersteller integrieren diese Bildsysteme mittlerweile in Fahrzeugplattformen fast aller Klassen. Laut dem japanischen Marktforschungsunternehmen Techno Systems Research hat sich die Zahl der jährlich weltweit produzierten Fahrzeugkameras von 47 Millionen (2013) auf 110 Millionen (2017) mehr als verdoppelt. Im Jahr 2024 soll diese Zahl sogar auf über 200 Millionen ansteigen.

Kamerabasierte Sicherheitsfunktionen im Fahrzeug

Zusätzlich zum Park- und Manövrierassistenten, bei dem vier Kameras an jeder Fahrzeugseite Bildausschnitte für einen 360°-Rundumblick liefern, können Kamerasysteme auch eine Signalisierung beim Verlassen der Fahrspur und bei sich nähernden ...

