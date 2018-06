Paris (www.aktiencheck.de) - Bis Mitte Mai war der Platinkurs (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) in einer geradlinigen Abwärtsbewegung bis an den Unterstützungsbereich um 868 USD und damit an die Tiefs der Verkaufswelle des Dezembers 2017 eingebrochen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht. ...

