Ein flacher Bauch wie Mady Morrison, schlanke Beine wie Lindarella, definierte Arme wie Roxi und ein Knack-Po wie Pamela Reif - wer wünscht sich das nicht? SHAPE (EVT 13.6.) zeigt in der aktuellen Ausgabe die Top-3-Übungen der Fitness-Bloggerinnen.



Diagonaler Crunch für die seitliche Bauchmuskulatur



Mady Morrison macht in Sachen Yoga keiner was vor. Seit 15 Jahren zieht es die Berlinerin regelmäßig auf die Matte. "Fünfmal pro Woche übe ich 20 bis 60 Minuten lang", erzählt sie. Ihre Lieblingsübung für die seitliche Bauchmuskulatur ist der "diagonale Crunch". Dafür begibt man sich in die Rückenlage, streckt die Beine senkrecht nach oben und zieht die Zehenspitzen zum Körper. Hände verschränken - bis auf die Zeigefinger. Oberkörper etwas anheben, Arme nach oben strecken. Einatmen: die gestreckten Arme nach links ziehen. Ausatmen: zurück zur Mitte, Arme senkrecht nach oben. Einatmen: nach rechts. Diese Übung im Wechsel 20 bis 100 Mal wiederholen.



Lunge & Step-up für einen runden Knack-Po



Mit ihren 3,7 Millionen Followern gehört Pamela Reif zu den beliebtesten Fitness-Stars weltweit und ist vor allem für ihren Super-Booty bekannt. Doch was Pamela selbst erst lernen musste: Man kann nicht NUR den Po trainieren, sonst sieht es komisch aus. Der ganze Körper muss ins Training mit eingeschlossen werden. Eine ihrer Top-Übungen heißt "Lunge & Step-up". Dafür steht man im aufrechten Stand vor einem Stepper oder einer Stufe, Hände vor der Brust zusammen. Mit links einen großen Schritt auf den Stepper oder die Stufe machen. Rechtes und linkes Knie um 90 Grad beugen. Das ist die Ausgangsposition. Über das linke Bein nach oben drücken, das rechte Knie zeitgleich schwungvoll nach oben ziehen, dann zurück zur Ausgangsposition. Nach 20 Mal ist Seitenwechsel angesagt. Pams Geheimtipp: Zweimal täglich reibt die Fitness-Queen ihren Po mit Kokosnuss-Öl ein, damit sie vom Training keine Dehnungsstreifen bekommt.



Der Vogelflug definiert die Schulterpartie



Fitness-Bloggerin Roxi gibt Tipps für trainierte Arme. "Zweimal pro Woche trainierte ich 30 Minuten lang gezielt meine Arme. Schon nach wenigen Wochen sah man einen deutlichen Unterschied. Seitdem trage ich sehr viel lieber und häufiger Tops", erzählt die Bloggerin vom Bodensee. Eine ihrer Top-Übungen ist der "Vogelflug": Hüftbreiter Stand, Beine leicht gebeugt. Oberkörper nach vorn, Rücken gerade. Bauch anspannen. Arme auf Schulterhöhe halten, Ellenbogen im 90-Grad-Winkel beugen. Nun die Arme nach vorn führen, bis die Fingerspitzen sich berühren, dann möglichst weit nach hinten ziehen. Ellenbogen bleiben die ganze Zeit gebeugt. Das Ganze zwanzig Mal vor und zurück.



Upside Down High Knees für straffe Oberschenkel



Dass sie inzwischen mehr für schlanke, straffe Beine tun muss, merkte Linda von Lindarella.de schon vor ein paar Jahren. "Seit drei Jahren fokussiere ich mich 20 Minuten pro Woche nur auf meine Beine. Mache dann vor allem Bodyweight-Übungen, setze manchmal noch zusätzlich leichte Gewichte ein", erklärt die Bloggerin. Eine ihrer Top-Übungen nennt sich "Upside Down High Knees". Dafür mit etwas Abstand gegen eine Wand einen Handstand machen. Beine durchstrecken. Linkes Bein von der Wand lösen. Linkes Knie anwinkeln. Zehn mal langsam Richtung Boden ziehen und wieder ausstrecken. Linkes Bein zurück an die Wand. Das Ganze zehn mal wiederholen, dann Seitenwechsel.



