Hier geht's zum Video

Während der Nasdaq 100 zuletzt ein neues Allzeithoch markierte, belasten Sorgen um den Welthandel, die politische Unsicherheit in Italien sowie die anstehende EZB-Entscheidung zum Anleihekaufprogramm den deutschen Aktienmarkt. Wie es in den Sommermonaten bei DAX & Co. weitergeht, prognostiziert Andreas Hürkamp, Leiter der Aktienmarktstrategie der Commerzbank, in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar.