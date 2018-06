Der Medien- und Datenriese Thomson Reuters hat seine Toolbox erweitert, um Daten von 100 verschiedenen Coins und Tokens abzurufen. Der Bitcoin-Daten-Feed wurde bereits im März gestartet und in Zusammenarbeit mit MarketPsych Data LLC. und Thomson Reuters Market erstellt, welche zusammen mehr als 2.000 globale Nachrichten und 800 Social-Network-Seiten in Echtzeit verfolgen. Die Unternehmen messen Indikatoren wie "Aufregung" oder "Hoffnung" in der Community mithilfe der Verarbeitung natürlicher Sprache ...

