DAX - Bringt Draghi den Einbruch? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Nachdem der DAX am Dienstag zu Handelsbeginn an den Widerstand bei 12.950 Punkten gesprungen und von dort nach unten abgeprallt war, setzte eine Korrektur der Erholung seit dem Tief bei 12.547 Punkten ein. Diese führte den Index im gestrigen Handel an die 12.800 Punkte-Marke, ehe dort ein weiterer Anstieg startete. Dieser wurde allerdings am Zwischenwiderstand bei 12.911 Punkten abgebremst und der Wert setzte erneut zurück. Damit steht der DAX wieder vor einem kurzfristigen Verkaufssignal, das unter anderem auch durch die Marktreaktion auf den EZB-Zinsentscheid am heutigen Tag ausgelöst bzw. verstärkt werden könnte. Charttechnischer...

Den vollständigen Artikel lesen ...