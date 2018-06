Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Notenbank projiziert steileren Zinspfad

Die US-Notenbank hat für dieses Jahr einen etwas steileren Zinspfad vorgezeichnet. Anstatt drei werden nun vier Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Für das Jahr 2019 sind in den Projektionen der Währungshüter weiter drei Zinsschritte enthalten. Und für das Jahr 2020 wird jetzt nur noch eine Erhöhung avisiert anstelle von zwei. Zugleich erhöhten die Währungshüter den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent. Der Beschluss für die Zinserhöhung fiel einstimmig. Es ist die zweite Zinssteigerung in diesem Jahr.

Chinesische Notenbank lässt kurzfristige Zinsen unverändert

Nach der zweiten Zinserhöhung der Federal Reserve in diesem Jahr hat die chinesische Notenbank mehrere kurzfristige Zinssätze am Donnerstag nicht angetastet. Die Zinsen für sogenannte Reverse-Repo-Geschäfe mit Laufzeiten von sieben, 14 und 28 Tagen blieben unverändert bei 2,55, 2,70 und 2,85 Prozent.

Chinas Industrieproduktion wächst im Mai langsamer

Die chinesische Wirtschaftsaktivität hat sich im Mai verlangsamt. Die Industrieproduktion stieg um 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Im April hatte sie noch mit einer Rate von 7,0 Prozent zugelegt. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für Mai ein Plus von 7,0 Prozent prognostiziert.

Steigende Energiepreise erhöhen Preisdruck in Deutschland

Höhere Preise für Benzin, Lebensmittel und Reisen haben die Inflationsrate in Deutschland auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr gehievt. Im Mai stieg die jährliche Inflationsrate auf 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Im April hatte die Rate nur 1,6 Prozent betragen. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. Mai. Binnen Monatsfrist kletterten die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

Merkel und Seehofer treffen sich zu Krisengespräch

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) sind im Kanzleramt zu einem Krisengespräch zusammengekommen. Bei dem Treffen am Mittwochabend ging es um den Streit zwischen den beiden in der Flüchtlingspolitik. Seehofer will bereits in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze abweisen, Merkel lehnt dies ab und setzt auf eine europäische Lösung.

Altmaier verspricht Stahlindustrie Schutz nach US-Strafzöllen

Zwei Wochen nach der Verhängung von Strafzöllen durch die USA hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) der deutschen Stahlindustrie mehr Schutz vor umgeleiteten Exporten aus anderen Erdteilen zugesagt. "Wir werden dafür sorgen, dass die europäische Stahlindustrie nicht zum Opfer einer Handelspolitik wird, die gegen andere gerichtet ist", sagte Altmaier auf dem Berliner Stahldialog.

Oberster Verbraucherschützer fordert zweiten Dieselgipfel

Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller fordert angesichts der ungelösten Dieselkrise und drohender Fahrverbote einen zweiten Dieselgipfel. "Ich würde mir wünschen, dass die Bundeskanzlerin, bevor sie in den Sommerurlaub fährt, einen zweiten Dieselgipfel einberuft", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Klaus Müller, dem Handelsblatt.

Premierministerin May übersteht weitere Brexit-Abstimmung im Parlament

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat bei einer weiteren entscheidenden Brexit-Abstimmung im Parlament einen Erfolg erzielt. Das Unterhaus lehnte einen Antrag des Oberhauses ab, der einen Verbleib des Landes in der EU-Zollunion vorsah. Es war ein weiterer Sieg für May, nachdem das Unterhaus am Dienstag bereits eine Änderung des Brexit-Gesetzes abgelehnt hatte, das dem Parlament ein Veto für die mit Brüssel ausgehandelten Pläne zum EU-Austritt Großbritanniens gegeben hätte.

Griechenland soll Schuldenerleichterungen bekommen - Zeitung

Griechenland soll einem Pressebericht zufolge für die Zeit nach dem dritten Rettungspaket umfassende finanzielle Hilfen erhalten. Das Restgeld aus dem auslaufenden ESM-Programm von mindestens 15 Milliarden Euro soll Athen helfen, nicht sofort wieder in Zahlungsnot zu kommen, berichtet die Bild-Zeitung. Zudem werden die Euro-Finanzminister nach Informationen der Zeitung nächste Woche umfassende Schuldenerleichterungen für Athen beschließen.

Spaniens Kulturminister tritt wegen Vorwürfen des Steuerbetrugs zurück

Eine Woche nach seiner Vereidigung ist Spaniens neuer Kulturminister Màxim Huerta wegen Vorwürfen des Steuerbetrugs zurückgetreten. "Ich habe diese Strafe zweimal bezahlt. Einmal beim Finanzamt - und jetzt noch einmal", sagte er bei einer Pressekonferenz in Madrid. Er beteuerte, dass er nichts falsch gemacht habe und dass sein Rücktritt seine eigene Entscheidung gewesen sei.

US-Regierung bereitet weiter Strafzölle für chinesische Waren vor

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump bereitet ungeachtet der angedrohten Vergeltungsmaßnahmen Pekings weiter Importzölle für chinesische Waren vor. Trump werde am heutigen Donnerstag mit seinen Beratern zusammenkommen, um die Pläne unter Dach und Fach zu bringen, sagte ein namentlich nicht genannter Mitarbeiter der Trump-Administration.

US-Außenminister: Kim ist sich Dringlichkeit der Denuklearisierung bewusst

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist sich nach den Worten von US-Außenminister Mike Pompeo der Dringlichkeit der Denuklearisierung bewusst. "Wir denken, dass Kim Jong Un die Dringlichkeit versteht", sagte Pompeo bei einer Pressekonferenz mit seinen Amtskollegen aus Südkorea und Japan in Seoul. Er machte zugleich klar, dass es keine Lockerung der Sanktionen gegen Pjöngjang geben werde, solange der Prozess der nuklearen Abrüstung nicht abgeschlossen sei.

US-Präsident Trump relativiert Menschenrechtsverbrechen Nordkoreas

US-Präsident Donald Trump hat die Menschenrechtsverbrechen der nordkoreanischen Führung relativiert. "Viele andere Leute haben einige wirklich schlimme Sachen gemacht, ich meine, ich könnte viele Länder durchgehen, wo viele schlimme Sachen gemacht wurden", sagte Trump in einem Interview mit dem Sender Fox News nach seinem Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/RICS-Hauspreisindex Mai -9 (Apr: -8)

GB/RICS-Hauspreisindex Mai PROGNOSE: -8

