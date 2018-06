Der Do&Co Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 861,41 m€. Dies stellt eine Umsatzreduktion von -5,7 % bzw. -52,03 m€ gegenüber dem Vergleichszeitraum desVorjahres dar. Dieser Umsatzrückgang war insbesondere durch negative Währungseffekte in Höhe vonca. 67 m€, Sparmaßnahmen im Airline Catering Türkei in Höhe von ca. 32 m€, den Wegfall derFußballeuropameisterschaft in Höhe von ca. 29 m€ sowie eine wesentliche Reduktion desGeschäftsvolumens beim Airline Kunden NIKI in Österreich in Höhe von ca. 16 m€ beeinflusst, heisst es im Geschäftsbericht. Diese negativen Umsatzeffekte belaufen sich in Summe auf ca. 144 m€. Bereinigt um diese Effekte würde der Konzern ein Umsatzwachstum von ca. +10 % ausweisen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...