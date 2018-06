Der USD/JPY baut seine Abwärtskorrektur vom 3-Wochenhoch aus und so kam es in der vergangenen Stunde zu einem Test der psychologischen Marke von 110,00. Am Mittwoch erreichte das Paar sein Tageshoch bei 110,85, nach dem die Fed die Zinssätze wie erwartet um 25 Basispunkte anhob und für 2018 zwei weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt wurden. Die ...

