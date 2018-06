Coolsailing, Yachtcharter-Spezialist, verlässt sich nun auf die Erfahrung und die Ressourcen der Skiset-Gruppe, um ihre Aktivität in Europa auszubauen

Coolsailing ist jetzt Teil der Skiset-Gruppe, Europas Nr. 1 im Skiverleih. Die EDV- und Marketing-Ressourcen der Firma Skiset werden mit der Marke Coolsailing geteilt. Ziel ist es, den Yachtcharter-Markt weiterzuentwickeln. Die Stärken des Unternehmens gelten als Basis dafür: ein dynamisches und engagiertes Team, sowie gute Kenntnisse des Online-Verleihmarkts.

Die Verkaufsleiterin von Coolsailing, Charlotte Reynaud, wurde nach 15 Jahren Berufserfahrung in der Branche eingestellt, um die Yachtcharter-Aktivität der Firma zu entwickeln: "Die Märkte für Skiverleih und Yachtcharter sind ähnlich und komplementär, was uns ermöglicht uns schnell auf die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen und ihnen das bestmögliche Charterangebot unterbreiten zu können". Das große Know-how der Gruppe steht auch im Mittelpunkt der Entwicklungsstrategie von Coolsailing, insbesondere in Deutschland und Großbritannien. "25.000 Yachten wurden seit 1998 zwar vermietet, aber dies ist nur die erste Etappe und wir wollen jetzt unsere Marke den Deutschen vorstellen, nachdem wir sie den Britten vor ein paar Monaten vorgestellt haben", erklärt Philippe Koiransky, Geschäftsführer der Skiset Gruppe.

Das Versprechen der Firma ist einfach:Ob erfahrene Segler oder Anfänger, alle können eine Yacht in über 80 Segelrevieren chartern. Fünf verschiedene Yachtkategorien stehen den Kunden zur Auswahl: Katamarane, Einrumpfboote, Schoner, Luxusyachten und Motorboote. Diese können mit oder ohne Skipper und Besatzung, sowie mit Halbpension oder All Inclusive gemietet werden.

"Dank einem hochqualifizierten Fachwissen und Vorzugspreisen kann Coolsailing ein sehr attraktives Preis-Leistungsverhältnis bieten", diefranzösische Zeitschrift Marie Claire betont, dass alle sich einen Yachtcharter leisten können.Unter den 12.000 Angeboten auf der Internetseite haben z.B die Kunden die Möglichkeit, eine Yacht für weniger als 1.000 Euro bei von Coolsailing ausgesuchten professionellen Flotten zu mieten.

Über COOLSAILING

Das Unternehmen Coolsailing, das der Gruppe Skiset (Europas Nr. 1 im Skiverleih) angehört, ist Spezialist für Yachtcharter. Die Firma bietetmaßgeschneiderte private Törns in über 80 Destinationen weltweit.Mit oder ohne Skipper und Crew, mit Halbpension oder All inclusive: die Kunden haben eine große Auswahl. https://www.coolsailing.com/de

