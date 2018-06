Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Volkswagen anlässlich der Milliarden-Geldbuße der Staatsanwaltschaft Braunschweig auf "Neutral" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Der Konzern habe zwar keine Rückstellungen hierfür gebildet, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er ließ jedoch seine Schätzungen unverändert, da er bereits mit weiteren Belastungen in der Diesel-Affäre gerechnet hatte./ag Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-06-14/10:29

ISIN: DE0007664039