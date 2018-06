Der Münchner Immobilieninvestor FCR Immobilien ging erneut auf Einkaufstour und erwarb zwei Nahversorgungszentren in Sachsen. Mit dem Deal baut FCR seinen Immobilienbestand aus und: Weitere Objekte befinden sich in der Pipeline. Unterdessen erwirbt eine 50%-Beteiligung von REA ein Wohnimmobilienportfolio bestehend aus 200 Einheiten in Bayern und Wienerberger verstärkt sein Ziegelgeschäft in den Niederlanden. ...

