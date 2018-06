BERLIN (Dow Jones)--Die Fronten zwischen CSU und Kanzlerin Angela Merkel im Asylstreit sind nach dem nächtlichen Treffen der Parteispitzen verhärtet. Innenminister Horst Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) seien nicht von ihrer Forderung abgerückt, bereits in anderen EU-Ländern registrierte Migranten an den deutschen Grenzen zurückzuweisen, berichtet die Bild-Zeitung.

Ein Kompromissangebot der Kanzlerin, die gemeinsam mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zum Krisengipfel ins Kanzleramt geladen hatte, hätten die beiden CSU-Politiker abgelehnt. Merkel habe angeboten, bis zum nächsten EU-Gipfel in zwei Wochen Abkommen mit allen Ländern - vor allem im Mittelmeerraum - zu vereinbaren, in die Migranten zurückgeschickt werden könnten. Die CSU-Seite habe dagegen gehalten, es sei den Menschen draußen nicht zu erklären, warum in zwei Wochen funktionieren solle, was in drei Jahren nicht geschafft wurde.

Noch im Laufe des Donnerstags soll es eine Sondersitzung der Unionsfraktion geben, schrieb die Bild-Zeitung. Der CDU-Bundesvorstand habe sich bereits um 8.00 Uhr in einer Telefonschaltkonferenz verständigt. Auch im Laufe des Tages könnte es zu weiteren Spitzentreffen am Rande des Treffens der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin kommen.

June 14, 2018

