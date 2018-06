Der Handelskonflikt zwischen USA und Europa droht zu eskalieren. Karl Brauner, Vizechef der Welthandelsorganisation WTO, über Donald Trump, die EU-Vergeltungsmaßnahmen, den Unsinn von Autozöllen - und den Reformbedarf in WTO.

WirtschaftsWoche: Herr Brauner, was haben Sie gedacht, als Sie die Nachrichten vom desaströs verlaufenen G7-Gipfel hörten?Karl Brauner: Ich habe es kaum glauben können. Aber in der Politik darf man auf Provokationen, wie sie vom US-Präsidenten kommen, nicht emotional oder beleidigt reagieren. Wir sollten cool bleiben und uns zwei Dinge vergegenwärtigen. Erstens: Donald Trump schadet sich und seinem Land mit seiner protektionistischen Politik am meisten.

Viele US-Unternehmen werden bald merken, dass ihre Kosten durch die Zölle steigen, dass ihre Gewinnmargen sinken. Das sollten wir einfach mal wirken lassen. Zweitens ist ein Handelskrieg kein Automatismus. Er entsteht nur, wenn auf eine Aktion eine Reaktion erfolgt - und möglicherweise eine Kettenreaktion auslöst.

Heißt das, Sie halten die Vergeltungszölle der EU auf US-Produkte, die ab Juli in Kraft treten sollen, für falsch?Ich verstehe das innen- und außenpolitische Bedürfnis, gegenüber einem Störenfried Flagge zu zeigen. Deshalb muss man so genannte Kompensationszölle aber nicht ökonomisch richtig finden. Bezahlen werden dafür am Ende die europäischen Verbraucher und Betriebe. Die EU sollte daher äußerst vorsichtig vorgehen und nochmal ein Feintuning der geplanten Zölle vornehmen, das Kollateralschäden für hiesige Betriebe minimiert. Politisch halte ich es zudem für überfällig, im Gespräch mit den USA stärker den Dienstleistungssektor in den Blick zu nehmen. Die US-Dienstleistungsbilanz weist nämlich hohe Überschüsse auf.

Trump begründet seine Strafzölle damit, die nationale Sicherheit sei in Gefahr. Es gibt kaum einen Experten, der das nicht für Unfug hält.Das Regelwerk der WTO ist hier sehr eng gefasst. Die nationale Sicherheit ist berührt, wenn es um echte Kriege, Nuklearmaterial, Waffen und Lieferungen ans Militär geht. Der entsprechende Artikel 21 unseres Statuts ist als Ausnahme konzipiert und dient der Verteidigung gegen eine Klage. Dass sich ein Land im Vorhinein und pauschal auf diesem Artikel stützt, ist noch nie vorgekommen. Ich sehe für die von den USA verhängten Zölle keine Grundlage nach WTO-Recht.

Gilt das auch für höhere Einfuhrzölle auf Autos, wie sie Trump prüfen lässt?Ja. Zölle als Schutzinstrument sind erlaubt bei Dumping und unzulässigen Subventionen. Beides sehe ich auf dem Automobilmarkt nicht.

Die EU-Kommission hat parallel zu ihren Vergeltungszöllen Klage gegen die USA bei der WTO eingereicht. Wann ist mit einem Urteil zu rechnen?Ein erstinstanzliches Urteil gibt es im Schnitt nach 15 Monaten, da sind wir schneller als viele deutsche ...

