Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 183 auf 178 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dies schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der von den Wolfsburger akzeptierten Milliarden-Geldbuße der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Erfreulich sei die Aussage, dass die Beendigung des Verfahrens positive Effekte für andere in Europa laufende Verfahren habe./ag/ajx Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-06-14/10:55

ISIN: DE0007664039