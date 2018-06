In Deutschland können Verbraucher künftig gemeinsam Schadensersatz einfordern. Der Bundestag beschloss am Donnerstag mit den Stimmen von Union und SPD das Gesetz zur Musterfeststellungsklage (MFK), durch das Verbände im Namen von Geschädigten gegen Unternehmen und Dienstleister vor Gericht ziehen können. Es soll am 1. November in Kraft treten.

