Dortmund (ots) - Sport begeistert regelmäßig ein Millionenpublikum. Damit dies gelingt, ist vor allem erfolgreiches Management im Hintergrund wichtig. Als ehemaliger Manager und Geschäftsführer des 1. FC Köln, Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund ist Michael Meier bestens mit der Branche vertraut und eine Größe im deutschen und internationalen Fußball. Ab Herbst lehrt der erfahrene Praktiker an der International School of Management (ISM) als Dozent für den neuen B.A. International Sports Management und gibt sein Wissen an Studierende weiter.



"Als ich vor zwölf Jahren zur Mitarbeit im Kuratorium der ISM gebeten wurde, empfand ich dies als eine große Wertschätzung und Anerkennung und gleichzeitig habe ich mich gefreut Dinge aktiv gestalten zu können", so Michael Meier. "Dass ich nun meine 30-jährige Berufserfahrung im Fußball Business mit jungen Menschen teilen und vertiefen darf, sehe ich als Auszeichnung. Mir macht es Freude, mein Wissen weiterzugeben."



Der neue ISM-Studiengang wird ab dem Wintersemester 2018/2019 an den vier ISM-Standorten Dortmund, Köln, München und Hamburg angeboten. Das Programm kombiniert eine umfassende betriebswirtschaftliche Ausbildung mit Fachkenntnissen aus dem Bereich Sportökonomie, Sportmärkte, Lizensierung und Management von Sportprodukten und -stätten. Mit Blick auf seine langjährige Praxiserfahrung möchte Michael Meier den Studierenden einen gezielten Einblick in die Branche geben. "Neben den Sportvereinen, Verbänden und Medienunternehmen sind es vor allem die sportaffinen Unternehmen und Agenturen, die berufliche Perspektiven anbieten. Inzwischen sind die Sportunternehmen derart gewachsen und soweit diversifiziert, dass neben den sportspezifischen alle klassischen Berufsfelder ausgeübt werden."



Neben einer internationalen Ausrichtung hebt sich der neue Bachelor auch durch sein anwendungsbezogenes Studienkonzept ab. Drei optionale Sportcamps in den Bereichen Sommer- und Wintersport sowie Gesundheit, Fitness & Physiologie stellen eine Besonderheit des Studiengangs dar: "Ich glaube weiterhin an Werte im aktiven Sport. Da ist neben der körperlichen Fitness, der Mannschaftsgeist, die Solidarität im Team, die Freundschaft, Lernen mit Niederlagen umzugehen und vieles mehr. Allein schon wegen dieser Werte halte ich Sportcamps für einen optimalen Mehrwert, den das ISM-Studium schafft", sagt Michael Meier.



Auch Workshops und Projektarbeiten in Kooperationen mit externen Sportunternehmen und Experten aus dem Sportmanagement ermöglichen die unmittelbare praktische Anwendung des Erlernten. "Unser Studiengang spricht junge Menschen an, die Begeisterung für Sport haben und diese zu ihrem Beruf machen wollen. Daher freuen wir uns, mit Michael Meier einen erfahrenen Manager und Geschäftsführer als Dozent in unserem Expertenkreis zu haben, der unsere Studierenden hautnah an den Bereich Sportmanagement heranführt", sagt Studiengangsleiter Prof. Dr. Klaus Mühlbäck.



Weitere Informationen zum Studiengang stehen zum Abruf bereit unter: https://www.ism.de/studium-vollzeit/bachelor/sportmanagement-studium



Hintergrund:



Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175 Partneruniversitäten der ISM.



OTS: International School of Management (ISM) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70776 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70776.rss2



Pressekontakt:



Maxie Strate Leiterin Marketing & Communications ISM International School of Management GmbH - Gemeinnützige Gesellschaft Otto-Hahn-Straße 19 D-44227 Dortmund Fon: 0231.97 51 39-31 Fax: 0231.97 51 39-39 maxie.strate@ism.de