Die US-Notenbank trug zunehmenden Inflationserwartungen sowie guten Konjunkturperspektiven Rechnung und erhöhte den Leitzins auf eine Zielspanne von jetzt 1,75% bis 2%, berichten die Analysten der Helaba.Schwerer habe jedoch die Tatsache gewogen, dass der Rat seine Zinsprognosen angehoben habe und damit auf einen steileren Zinspfad eingeschwenkt sei. In diesem Jahr müsse jetzt noch mit zwei weiteren Zinsschritten gerechnet werden. Das personell veränderte Gremium, in dem John Williams die "Taube" William Dudley beerbe und in dem mit dem FED-Vize Richard Clarida ein weiterer "Hardliner" sitze, werde auch im kommenden Jahr stärker als bisher angenommen an der Zinsschraube drehen. FED-Präsident Powell habe gesagt, die Handelspolitik bereite zunehmende Sorgen in der Wirtschaft, hinterlasse derzeit aber noch keine Spuren bei den Daten.

