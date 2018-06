Fundamental: Die großen Notenbanken sorgen in dieser Woche für Schlagzeilen. Heute ist die EZB an der Reihe und könnte das Ende des Anleihekaufprogramms verkünden. Gestern zeichnete die Federal Reserve bereits einen steileren Zinspfad vor und stellte für das laufende Jahr vier statt drei Erhöhungen in Aussicht. Zugleich erhöhten die Währungshüter den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent. Die Entscheidung war bei Gold schon eingepreist, so dass es darauf nicht reagierte.

Technisch: Leicht steigend bewegte sich der Goldpreis in den letzten Tagen weiter nach oben und wagte sich in dieser Woche wieder über 1300 US-Dollar nach oben. Dadurch befinden sich die Notierungen erneut in der zuvor länger gehaltenen Seitwärtsphase von 1290 bis 1365 US-Dollar. Auch die ansteigende Gerade um aktuell 1288 US-Dollar besteht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...