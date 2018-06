Luzern (ots) -



An der gestrigen Mitgliederversammlung haben die Mitglieder des

Luzerner Forums für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit die

Finanzexperten Pius Bernet und Reto Tarreghetta neu in den Vorstand

gewählt. Nach der Genehmigung des Geschäftsberichts und der

Jahresrechnung haben die Mitglieder in neuer Zusammensetzung

exklusive Einblicke erhalten, mit welch ausgeklügelten Methoden die

CSS Versicherung die Rechnungen der Leistungserbringer überprüft.



Wahlen Vorstand



Mit Pius Bernet und Reto Tarreghetta gewinnt das Luzerner Forum

zwei erfahrene Finanzexperten für den Vorstand: Pius Bernet wird ab

dem 1. Juli 2018 neu Direktor der Stiftung für Schwerbehinderte

Luzern (SSBL). Zuvor war der 60-Jährige Finanzchef der Schweizer

Paraplegiker-Gruppe in Nottwil. Reto Tarreghetta ist seit März 2018

Geschäftsführer der Luzerner Pensionskasse (LUPK). Der 54-Jährige war

vorher mehrheitlich im Finanzdienstleistungssektor tätig.



Neben der Wahl der beiden neuen Mitglieder in den Vorstand

genehmigten die Teilnehmer zudem auch den Geschäftsbericht 2017 und

die Jahresrechnung 2017.



CSS - Konsequent gegen Missbrauch



Nach der Mitgliederversammlung fand ein Netzwerk-Apéro, exklusiv

für Kader der Träger- und Partnerorganisationen des Luzerner Forums,

statt: Die rund 70 Kader erhielten faszinierende Einblicke, mit

welche ausgeklügelten Methoden die CSS Versicherung die Rechnungen

der Leistungserbringer überprüft. Die CSS nehme ihre Verantwortung

als Krankenversicherer wahr, indem "wir die Rechnungen systematisch

überprüfen, konsequent gegen Missbrauch vorgehen und unsere Kunden so

vor ungerechtfertigten Ausgaben schützen", so CEO Philomena

Colatrella.



Im Detail gaben Sanjay Singh, Leiter Konzernbereich Leistungen &

Produkte, Matthias Schenker, Leiter Gesundheitspolitik, sowie weitere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der CSS detaillierte Einblicke über

diese wichtige Kernaufgabe zur Missbrauchsbekämpfung der

Krankenversicherung. Die anregende Diskussion am Ende der

Veranstaltung wurde beim anschliessenden Apéro weiter vertieft.



