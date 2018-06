Der Flugzeughersteller Airbus hat am Donnerstag in seinem Werk Hamburg-Finkenwerder eine vierte Produktionslinie für Flugzeuge der A320-Familie offiziell in Betrieb genommen. Auch das Auslieferungszentrum wurde erweitert. Die neue Fertigung soll bis zur Mitte des kommenden Jahres ihre volle Kapazität von zehn Maschinen pro Monat der kleineren Airbus-Typen A318 bis A321 erreichen, sagte der Chef für das A320-Programm, Klaus Röwe. In der neuen Fertigungslinie werden rund 200 Mitarbeiter im Zwei-Schicht-Betrieb beschäftigt sein.

Gegenwärtig baut Airbus an vier Standorten in der Welt jeden Monat rund 50 Flugzeuge der A320-Reihe und der modernisierten Nachfolgerin A320neo. Mit der neuen Hamburger Fertigungslinie wären es im nächsten Jahr 60 Maschinen, also 720 im Jahr. Insgesamt wurden bereits mehr als 14 200 Flugzeuge der A320-und A320neo-Familie bestellt und mehr als 8100 ausgeliefert. Der Auftragsbestand beläuft sich auf mehr als 6000 Flugzeuge. Rein rechnerisch würde Airbus auch mit der neuen Fertigungslinie mehr als acht Jahre benötigen, um die Aufträge abzuarbeiten./egi/DP/stw

ISIN NL0000235190

AXC0100 2018-06-14/11:17