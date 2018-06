In der Debatte über den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union sollte man sich aus Sicht des früheren EU-Kommissars Franz Fischler auch der Relationen bewusst sein. Im Vergleich zu einem nationalen Budget sei das EU-Budget von 150 Milliarden Euro pro Jahr ja ein Etat für 500 Millionen Menschen. "Also so gesehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...