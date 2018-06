FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 440 (460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1570 (1410) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES OXFORD INSTRUMENTS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1180 (1050) P - BERNSTEIN RAISES SSE TARGET TO 1310 (1280) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - GOLDMAN CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 145 (198) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 80 (111) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2850 (2420) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN INITIATES VIVO ENERGY WITH 'NEUTRAL' - TARGET 180 PENCE - JPMORGAN RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WORKSPACE GROUP TARGET TO 1250 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES MAJESTIC WINE PRICE TARGET TO 535 (500) PENCE - 'BUY' - NUMIS CUTS PZ CUSSONS PRICE TARGET TO 230 (255) PENCE - 'HOLD' - NUMIS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2940 (2216) PENCE - 'ADD' - NUMIS RAISES URBAN & CIVIC PRICE TARGET TO 410 (400) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS CONSORT MEDICAL PRICE TARGET TO 1430 (1440) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/BARCLAYS CUTS PEARSON TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL W') - PT 815 (855) PENCE - SOCGEN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1845 (1940) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RELX TO 'SELL' ('NEUTRAL') - UBS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6550 (5950) PENCE - 'NEUTRAL'



