Die Strategieberater von Arthur D. Little prognostizierten in einer Studie Ende letzten Jahres, dass sich der Umsatz im Bereich IoT in Deutschland in den nächsten fünf Jahren mehr als verdoppeln wird. Betrug der Umsatz im Jahr 2017 noch 7,2 Milliarden Euro, rechnen die Strategieberater mit einer Steigerung auf 16,8 Milliarden Euro bis 2022. Ein Ende des IoT-Hypes ist nicht abzusehen. Grund genug für das Standardisierungsgremium SGET, sich mit den neuen Anforderungen auseinanderzusetzen.

Leistungsfähige und vernetzte Embedded-Systeme gehören in zahlreichen IoT-Anwendungen der Industrie mittlerweile zum Standard. Viele dieser Embedded-Systeme basieren auf Smarc, einem Standard-Formfaktor für Computer-on-Modules (COMs). Seine Einsatzbereiche reichen von Lösungen im Automationsmarkt über IoT bis hin zu Grafik- und Bild-zentrierten Geräten, die einen niedrigen Energieverbrauch aufweisen und extremen Umweltbedingungen trotzen. Die Module dienen sowohl als Bausteine für tragbare Handheld-Geräte als auch für größere Endgeräte, bei denen der Verbrauch trotz hoher Rechenleistung wenige Watt nicht überschreiten darf.

