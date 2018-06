Baden-Baden (ots) - Mit einem einmaligen Erlös von 27.200 Euro wurde am Mittwochabend die Versteigerung von Toni Kroos' getragenen Schuhen und seinem Trikot aus dem Champions League-Finale unter www.unitedcharity.de beendet. Das ist der absolute Rekorderlös für Fußballschuhe bei United Charity, Europas größtem Auktionsportal für Kinder in Not. Ein Bieter aus Nordrhein-Westfalen sicherte sich die einzigartigen Andenken an Toni Kroos' aktuellsten Erfolg, mit seinem Erlös wird nun die Toni Kroos Stiftung für schwerstkranke Kinder unterstützt.



Auch auf die Fußball-Weltmeisterschaft ist das Team von United Charity natürlich bereits vorbereitet: eine Grillparty mit Thomas Müller, Schuhe von Marco Reus, ein signierter Ball von Neymar Jr. und viele weitere Highlights für Fans werden während der WM versteigert - auch Zusagen für getragene WM-Trikots gibt es bereits. Wer mitbieten möchte, findet die Auktionen unter https://www.unitedcharity.de/Specials/WM-2018.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,5 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



