Zürich - Raiffeisen Schweiz wird von der Finanzmarktaufsicht Finma wegen schwerwiegender Mängel bei der Unternehmensführung gerügt. Die Bank habe Interessenkonflikte ungenügend gehandhabt, stellt die Aufsichtsbehörde in einem Bericht fest, in dem sie die Ära des ehemaligen Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz aufgearbeitet hat. Dieser wurde laut der Finma vom Verwaltungsrat zu wenig kontrolliert.

Der Verwaltungsrat habe dem ehemaligen Chef zumindest potenziell ermöglicht, eigene finanzielle Vorteile auf Kosten der Bank zu erzielen, schreibt die Aufsichtsbehörde in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Gegen Vincenz läuft derzeit auch eine Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft Zürich wegen des Verdachts auf ungetreue Geschäftsbesorgung. Der ehemalige CEO war Ende Februar in Untersuchungshaft genommen und erst am vergangenen Dienstag wieder freigelassen worden.

Erhebliche Interessenkonflikte bei Investnet

Raiffeisen Schweiz habe unter der Führung von Vincenz eine Vielzahl an Beteiligungen aufgebaut, stellt die Finma fest. Das habe oft zu Rollenkumulationen und Interessenkonflikten geführt. "So war Raiffeisen Schweiz bei verschiedenen Beteiligungen gleichzeitig Aktionärin, Geschäftspartnerin und Kreditgeberin von Gesellschaften oder ihren Organen und im Verwaltungsrat vertreten."

Bei der Untersuchung der Finma ging es insbesondere um die Beteiligung der Bankengruppe an den Gesellschaften Investnet, KMU Capital und Investnet Holding, wobei es insbesondere bei der Investnet-Beteiligung zu einer "Rollenkumulation mit erheblichen Interessenkonflikten" ...

