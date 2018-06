Die Aktionäre der Grammer AG (ISIN: DE0005895403) sind dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit gefolgt und haben auf der heutigen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 1,25 Euro je Aktie beschlossen.

Auf der Hauptversammlung der Grammer AG waren über 71 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Damit lag die Präsenz der Aktionäre nochmals höher als die Rekordbeteiligung im Vorjahr.

"Auch in diesem Jahr möchten wir unsere Aktionäre wieder deutlich am Erfolg unseres Unternehmens teilhaben lassen. Mit 1,25 Euro je Aktie liegt die Dividende für das Jahr 2017 nahezu auf Vorjahresniveau. Der Vorschlag für die Dividende orientiert sich an der wirtschaftlichen Performance des Unternehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr", erläuterte Hartmut Müller, Vorstandsvorsitzender der Grammer AG, in seiner Rede an die Aktionäre ...

