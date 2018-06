(shareribs.com) Chicago 14.06.18 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Mittwoch teils erheblich schwächer. Die Sojabohnen rutschten auf das geringste Niveau seit neun Monaten. Auch Weizen schloss tiefrot. Juli-Mais korrigierte um 1,5 Cents auf 3,76 USD/Scheffel. Angesichts der scharfen Verluste bei Weizen und Sojabohnen ist die gestrige Entwicklung bei Mais als positiv zu bezeichnen. ...

