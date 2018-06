BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für ihren Kompromissvorschlag im Streit mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze die Rückendeckung des CDU-Präsidiums erhalten.

"Das Präsidium unterstützt die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Initiative, im Umfeld des Europäischen Rates mit den am stärksten vom Migrationsdruck betroffenen Ländern Vereinbarungen zu treffen, die eine Zurückweisung und Rückführung von Personen ermöglichen, die in diesen Ländern bereits Asylanträge gestellt haben", erklärte die CDU. Damit sollten unabgestimmte, einseitige Lösungen zu Lasten Dritter verhindert werden.

"Personen, deren Asylantrag in Deutschland bereits abgelehnt wurde, sollen bei einem erneuten Versuch der Einreise sofort zurückgewiesen werden", betonte die CDU aber auch. Das Parteipräsidium habe bei einer Beratung am Morgen das Ziel bekräftigt, die Migrationsprozesse in Europa und die Einreise nach Deutschland wirksam zu steuern und zu kontrollieren. "Dazu bietet der angekündigte Masterplan von Horst Seehofer die nötigen Grundlagen", hieß es ausdrücklich.

Wegen des Streits zwischen Merkel und Seehofer um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze kommt es noch am späten Vormittag zu Sondersitzungen der Unions-Bundestagsfraktion. Um 11.30 Uhr finden getrennte Sitzungen der CDU und der CSU im Bundestag statt, hieß es aus Fraktionskreisen. Die Bundestagssitzung werde deswegen unterbrochen.

Ein Krisengespräch zwischen Merkel und Seehofer war in der Nacht im Kanzleramt nach Berichten ohne Einigung zu Ende gegangen. Den Kompromissvorschlag Merkels, nach dem zunächst Vereinbarungen mit den besonders betroffenen Mittelmeerländern geschlossen werden sollten, hatte die CSU nach Angaben der Bild-Zeitung zurückgewiesen.

