Die Tele München Gruppe (TMG) hat als bestehender Gesellschafter nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr für Load Studios eine neue Investitionsrunde mit dem Unternehmen abgeschlossen. Die Investition unterstreicht die starke Unternehmensentwicklung von Load Studios und ermöglicht dem Produktionsunternehmen weiteres Wachstum im nationalen und internationalen Markt. Mit dem Abschluss der aktuellen Investitionsrunde hält TMG am strategischen Ziel der Diversifikation in stark wachsende Marktsegmente mit skalierbaren Geschäftsmodellen fest.



Load Studios ist ein digitales Medienunternehmen, das sich auf die Produktion und Distribution von innovativem "Short-Form-Content" für soziale und mobile Plattformen und Marken spezialisiert. Die in Berlin ansässige Firma hat im Bereich Branded Content bereits Produktionen für Social Media-Kanäle mit bekannten Influencern und Stars konzipiert, umgesetzt und die Zielgruppen begeistert. Zu den Kunden zählen unter anderem die Marken Fanta, Vita Energy und Veltins V+.



Über diese Kampagnen hinaus arbeitet Load Studios fortlaufend an der Entwicklung neuer digitaler Formate. So wurde z.B. für das unternehmenseigene digitale Magazin "Instastyle.tv" das neue Format "Homeshopping 2.0" geschaffen. Hierbei präsentieren etablierte Influencer die Kaufempfehlungen (Mode und Accessoires) des Online-Magazins in Form von kurzen Clips anstelle der bisher üblichen Produktabbildungen. Nach einer Testphase soll dieses digitale Format auch den Kunden zur Verfügung gestellt werden.



Herbert L. Kloiber, Geschäftsführer der TMG: "Wir sind mit der Beteiligung an Load Studios sehr zufrieden und überzeugt, den richtigen Partner für die Unternehmensentwicklung im Segment Digital Content gefunden zu haben. Wir freuen uns, Load Studios weiterhin strategisch zu begleiten."



Dr. Georg Ramme, Geschäftsführer von Load Studios: "Wir freuen uns, dass Load Studios im letzten Jahr als Firma gewachsen ist und sich als digitales Medienunternehmen mit einer Full-Service-Agentur für Digital Content am Markt etabliert hat. Unser nächster Schritt ist die Erweiterung des Angebots im Bereich Distribution und wir freuen uns sehr darüber, dass die Tele München Gruppe uns weiterhin bei unseren Plänen unterstützt."



Die Tele München Gruppe (TMG) ist ein integriertes Medienunternehmen, das mittlerweile seit über 45 Jahren erfolgreich am Markt agiert und sämtliche audio-visuellen Auswertungsstufen unter einem Dach vereint. Die Produktionsfirma entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer Unternehmensgruppe, die heute zu den Content-Providern der nächsten Generation zählt. Die TMG ist mit ca. 3.200 aktiven Titeln in ihrer Programmbibliothek eines der größten Lizenzhandelshäuser Europas und einer der renommiertesten Player auf dem internationalen Markt. Die TMG ist mit ihren Tochterunternehmen in der Film- und Fernsehproduktion sowie als Programmanbieter im Kino, Home Entertainment, TV und VOD-Bereich präsent. Seit einem Jahr betreibt die TMG mit FILMTASTIC den ersten eigenen VOD-Channel auf der Amazon Plattform Prime Video Channels und Rakuten TV. Die TMG hält Beteiligungen an den nationalen Free TV-Sendern TELE 5 und RTL II in Deutschland, an dem führenden US-amerikanischen Produktionsunternehmen Storied Media Group und an dem digitalen Produktions- und Distributionsunternehmen Load Studios. Darüber hinaus ist die TMG Mehrheitsaktionärin des börsennotierten deutschen Produktions-unternehmens Odeon Film AG.



Load Studios ist ein digitales Medienunternehmen, das sich auf die Produktion und Distribution von innovativem "Short-Form-Content" für soziale und mobile Plattformen und Marken spezialisiert. Load Studios entwickelt originäre "Scripted"- und "Non-Scripted"-Formate für eigene digitale Kanäle und auch für Partner, wie beispielsweise Markenartikler. Dazu zählt eine der erfolgreichsten "Facebook Live"-Produktionen in Deutschland, die für Burger King realisiert wurde. Weitere Kunden kommen u.a. aus den Bereichen Getränke, Beauty und Media.



